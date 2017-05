Une convention pour promouvoir le handigolf dans le Dunkerquois

Déjà engagée auprès des jeunes dunkerquois qui bénéficient d’initiations gratuites dans le cadre de leur scolarité, la Communauté urbaine de Dunkerque (CUD) et son président Patrice Vergriete, ont souhaité aller encore plus loin dans la démocratisation du golf. Et par là-même, développer son accessibilité au plus grand nombre. C’est pourquoi le développement de la pratique du handigolf a été privilégié, conformément au projet porté par la fédération française.

Une ambition que Patrice Vergriete et Manuel Biota, président de Blue Green (délégataire du golf), ont matérialisée le samedi 13 mai au golf de Dunkerque, en signant une convention de partenariat pour 3 ans. Et cela en présence de Jean-Lou Charon, président de la Fédération Française de Golf. Avec pour objectif majeur la volonté de promouvoir la discipline par :

l’organisation de rencontres internationales et d’événements handigolf sur le site dunkerquois,

la formation des enseignants à la pratique et la création d’une école handigolf.

Sur le premier volet, Blue Green propose de mobiliser ses équipes et son réseau de partenaires, afin d’organiser des compétitions internationales sur le golf de Dunkerque dont il est le gestionnaire. Quant à au développement de la pratique elle-même, Blue Green s’engage non seulement à former les enseignants du club au handigolf via des formations dispensées par la Fédération Française de Golf ou d’autres organismes experts de la pratique pour personnes en situation de handicap (Fédération Française Handisport, Fédération Française Sport adapté, autres). Mais aussi à créer une « Ecole Handigolf », structure permettant la découverte et l’enseignement du golf pour toutes personnes en situation de handicap, mineures ou majeures.

A travers cette convention, l’objectif pour la CUD est d’affirmer son attachement et son engagement en faveur du sport pour tous, comme le rappelait Patrice Vergriete : «Rendre le golf accessible aux jeunes et au plus grand nombre fait partie de nos ambitions. D’autant que Dunkerque est devenu une destination golfique importante». La stratégie de développement (multiplication et pérennisation d’évènements sportifs), les leviers (sport santé, formation, insertion, lien social, communication) et les cibles qu’elle souhaite atteindre (public en situation de handicap, public jeune, territoires) ont clairement été définis. De leur côté, Blue Green et la Fédération Française de Golf se sont engagés par convention pour définir les modalités techniques permettant à chacun de répondre aux objectifs de promotion du handigolf dans le Dunkerquois.